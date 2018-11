Quadrilha assalta Banco do Brasil no Tatuapé, em São Paulo

Uma agência do Banco do Brasil na Avenida Celso Garcia, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, foi assaltada por quatro homens por volta das 16 horas desta segunda-feira, 20. Um ladrão foi preso, outro acabou baleado e dois conseguiram fugir.

Policiais das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) e da Força Tática do 51º Batalhão Metropolitano surpreenderam os ladrões na esquina das ruas Antonio de Macedo e Santa Elvira e houve troca de tiros, segundo a Polícia Militar (PM).

Um dos criminosos acabou baleado e foi socorrido ao Pronto Socorro do Tatuapé, e outro foi preso dentro de um carro com o dinheiro roubado do banco e uma arma de brinquedo. O caso foi registrado no 52º Distrito Policial, no Parque São Jorge.