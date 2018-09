Quadrilha que traficava armas é desmantelada em MS

Cidades do Mato Grosso do Sul pouco habitadas e na fronteira com o Paraguai, no extremo sul do Estado, eram utilizadas como entreposto do armamento ilegal. A partir desses locais o material chegava até Campo Grande, onde era negociado pelos acusados. Três deles foram presos, mas até o final da tarde de hoje os nomes dos compradores não foram revelados. Na ação da polícia foram apreendidas quase 100 armas, entre fuzis, metralhadoras, mosquetões e pistolas semiautomáticas.