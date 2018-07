Quatro corpos estão desaparecidos em naufrágio no AM Pelo menos quatro corpos, de duas mulheres e duas crianças, continuam desaparecidos depois do tombamento do barco Karolina do Norte, que naufragou ontem na margem direita do Rio Negro, que banha Manaus. Segundo a Capitania dos Portos, a embarcação tinha 185 passageiros registrados na saída. Ontem, os corpos de uma menina de 8 anos e uma mulher de 71 foram encontradas por mergulhadores do Corpo de Bombeiros.