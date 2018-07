Quatro da mesma família morrem soterradas em MG As chuvas fortes provocaram deslizamentos nesta madrugada e a morte de quatro pessoas da mesma família em Ervália, na zona da mata de Minas Gerais. Uma pessoa ficou ferida. José Silvério Souza, de 60 anos, sua mulher, Maria da Consolação Souza, de 47, e os filhos Josimar, de 6, e Lindomar, de 4 anos, dormiam quando uma encosta cedeu, atingiu e soterrou a casa em que estavam. O sobrevivente, um homem, teve fraturas e foi levado ao Hospital Municipal. De acordo com a 3ª Companhia dos Bombeiros de Ubá, que atendeu o caso, chove há três dias na região e já ocorreram outros deslizamentos, sem deixar vítimas fatais. Barracos próximos do local onde a família foi soterrada, na encosta de um morro, estão sendo isolados por causa dos riscos e os moradores levados para abrigos.