Quatro morrem após carro cair de ponte, em Monte Mor Quatro pessoas da mesma família morreram na madrugada deste domingo, depois que o veículo em que estavam caiu de uma ponte no Rio Capivari, em Monte Mor, região de Campinas, no interior de são Paulo. De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 2 horas, na Estrada Rio Acima, que liga Indaiatuba a Monte Mor. Não há informação sobre como ocorreu o acidente. Segundo a polícia, os ocupantes do carro estavam retornando de Indaiatuba, onde foram comemorar o aniversário de uma das vítimas fatais, um garoto de 8 anos, e seguiam para a cidade de Sumaré. Além do condutor, com prenome Mateus, morreram no acidente o menino, a mãe e a avó da criança, segundo a polícia.