Quatro morrem baleados em São Vicente-SP Quatro pessoas foram mortas a tiros, em um pouco mais de uma hora, em dois bairros vizinhos na madrugada de hoje na cidade de São Vicente, litoral paulista. Eram 3h55 quando policiais militares foram acionados por moradores do bairro Catiapoã. Ao chegarem no local, encontraram dois homens baleados e mortos. Uma hora depois, no Parque São Vicente, pelo menos duas pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo e encaminhadas para o pronto-socorro do Centro de Referencia em Emergência e Internação (CREI), onde uma delas morreu. Às 5h05, viaturas da PM foram até o local de uma chamada também em Catiapoã. No local, outro homem havia sido baleado e já estava morto.