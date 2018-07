Quatro tentam assaltar caixa eletrônico em Cubatão-SP

De acordo com a Polícia Militar (PM), quatro indivíduos armados e encapuzados chegaram de carro ao Auto Posto Cubatão (Shell), no centro de Cubatão, por volta das 4 horas da madrugada e anunciaram o assalto, rendendo um frentista e um cliente. Eles tentaram arrombar o caixa eletrônico com explosivos, mas o caixa-forte não foi aberto e os homens fugiram sem levar nada. Não houve vítimas.

Viaturas policiais foram deslocadas para o local após a explosão e o policiamento foi intensificado no entorno na tentativa de localizar os infratores, porém, até a tarde de hoje ninguém havia sido preso.