Queda de avião deixa três mortos no Mato Grosso do Sul

Três pessoas morreram com a queda de um avião de pequeno porte em uma região rural localizada a 200 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De acordo com informações da Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave de pequeno porte caiu por volta das 8h deste sábado. As vítimas ainda não foram identificadas.

Uma equipe da aeronáutica foi enviada até o local do acidente que, segundo as autoridades, é de difícil acesso. A FAB não soube informar o modelo da aeronave e o local de onde decolou. A reportagem procurou a Polícia Civil do Estado, mas não conseguiu contato.