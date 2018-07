Queda de avião no Sudão mata ao menos 31, incluindo ministro

A aeronave caiu numa área montanhosa nos arredores de Talodi, cidade do estado fronteiriço de Kordofan do Sul, enquanto levava uma delegação do governo para tomar parte no festival que marca o fim do mês sagrado do Ramadã, informou a agência estatal de notícias Suna.

De acordo com a emissora, 26 passageiros morreram, incluindo o ministro de Orientação e Doações (assuntos religosos), Ghazi al-Sadeq.

Um porta-voz da aviação civil, Abdel Hafiz Abdel Rahim, disse à Reuters que 31 pessoas morreram no acidente, incluindo a tripulação, mas não dispunha de detalhes sobre a identidade delas.

A TV árabe por satélite Al Jazeera informou que dois ministros estavam a bordo. A emissora não divulgou seus nomes e acrescentou que integrantes do setor de segurança e uma equipe da imprensa também faleceram na queda da aeronave.

A notícia não especificava se o avião pertencia à companhia estatal Sudan Airways ou a outra empresa.

Nos últimos anos houve vários acidentes envolvendo a Sudan Airways, companhia afetada por anos de sanções dos Estados Unidos e outros problemas.

Um porta-voz do principal grupo rebelde atuando na área, o Movimento do Norte pela Liberação do Povo do Sudão, disse não ter nenhuma relação com a queda do avião.

(Reportagem de Khalid Abdelaziz e Alexander Dziadosz)