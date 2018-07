Raia Drogasil pretende comprar 26 pontos comerciais em Goiás

A maior rede de farmácias do país assinou carta de intenções com as empresas Santa Marta e King, visando adquirir por cessão os pontos comerciais na região. O valor do negócio não foi anunciado.

Segundo a empresa, a operação está sujeita ao cumprimento de algumas cláusulas contratuais e aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além de assembleia de credores com respectiva homologação judicial, uma vez que Santa Marta e King encontram-se em recuperação judicial.

"A aquisição dos pontos comerciais nos permitirá fortalecer a presença da companhia em Goiás, onde passaremos a operar com um total de 59 lojas". Caso o negócio seja fechado, a Raia Drogasil terá cerca de 120 lojas na região Centro-Oeste até o final de 2012.

(Por Juliana Schincariol)