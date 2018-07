Real Madrid vence, Sevilha e Valência perdem na Espanha O Real Madrid venceu neste domingo o Deportivo La Coruña por 1 x 0 em casa para deixar claro que ainda não jogou a toalha na luta pelo título do Campeonato Espanhol, apesar de estar 12 pontos atrás do líder Barcelona. Uma cabeçada do goleador Raúl deu a vitória ao atual campeão, pouco antes do intervalo de uma partida monótona e com poucas chances de gol. O Real chegou à quinta vitória seguida desde a chegada do técnico Juande Ramos e chegou a 41 pontos. O Barcelona, que no sábado goleou o Numancia em casa por 4 a 1, tem 53 pontos. O Sevilla foi derrotado em casa por 2 a 0 pelo Racing Santander e ocupa a terceira posição, com 38 pontos. Veja abaixo os resultados da 20a rodada do Campeonato Espanhol: Jogos do domingo: Getafe 5 x 1 Sporting Gijón Málaga 1 x 1 Atlético Madrid Real Mallorca 3 x 1 Valencia Real Valladolid 1 x 1 Espanyol Recreativo Huelva 1 x 0 Real Betis Almería 2 x 1 Athletic Bilbao Sevilla 0 x 2 Racing Santander Real Madrid 1 x 0 Deportivo La Coruña Jogos do sábado: Barcelona 4 x 1 Numancia Villarreal 1 x 1 Osasuna