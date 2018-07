Receita prevê arrecadar entre R$7 bi e R$12 bi com Refis e outros programas neste ano A Receita Federal espera arrecadar entre 7 bilhões de reais e 12 bilhões de reais com programas refinanciamento tributário, como Refis, neste ano, afirmou o secretário do órgão, Carlos Alberto Barreto.