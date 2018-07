Rede hoteleira de Fortaleza tem 95% de ocupação A rede hoteleira de Fortaleza tem 95% de ocupação. Os turistas vindos de outros Estados são maioria. No primeiro dia do ano, a Praia do Futuro teve um movimento 100% maior que um domingo de sol normal. Em algumas barracas, faltou mesa, como na Crocobeach, uma das mais procuradas por oferecer shows com humoristas locais. O professor Osiel de Oliveira veio de Teresina curtir a praia da capital cearense com a família. Espantou-se com a grande quantidade de turistas. De acordo com Oliveira, até na água faltava espaço. Além de sol e mar, os visitantes também desfrutam de apresentações gratuitas com artistas nacionais, como a do ano-novo, no aterro da Praia de Iracema, que foi bancada pela prefeitura e contou com os cantores Lulu Santos, Gilberto Gil e Daniela Mercury. Os fins de semana serão animados pelo Festival Férias no Ceará, patrocinado pelo governo do Estado. Na capital, os shows embalarão as noites de sábado, no anfiteatro do Parque Ecológico do Cocó. O primeiro será dia 11, com a banda Biquíni Cavadão. Titãs apresentam-se dia 17; Jota Quest, dia 24, e Paralamas do Sucesso encerram as férias na cidade, no dia 31. A Secretaria de Turismo do Estado do Ceará (Setur) estima que 720 mil turistas visitem o Estado nesta temporada. Um número 9,4% superior que o período 2007/2008.