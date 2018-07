Região da Suíça tenta coibir nudismo em trilhas com multas

Um estado suíço que acabar com as caminhadas de nudistas em suas montanhas. O governo de Appenzell-Innerrhoden apresentou esta semana um projeto de lei prevendo multa de 200 francos suíços (cerca de R$ 400) para quem for pego na próxima temporada caminhando pelado em trilhas da região. Segundo a administração local, a medida visa reprimir a prática, que desde o ano passado tem incomodado alguns praticantes de caminhadas das montanhas da região. A passagem de nudistas pelas trilhas da região passou a ser comum depois que um grupo alemão desconhecido de adeptos de caminhadas sem roupa divulgou a área na internet como um "paraíso para o naturismo". "Precisamos tomar uma atitude contra esse comportamento obsceno, antes que o calor chegue", afirmou o secretário de Justiça de Appenzell-Innerrhoden, Melchior Looser. "Afinal, nossas montanhas também recebem muitas crianças durante o verão", completou. Tênis e mochila No outono de 2008, andarilhos munidos somente de tênis e mochila provocaram irritação dos esportistas vestidos nas trilhas na região do maciço de Alpstein. Alguns dos nudistas chegaram a ser presos pela polícia, mas foram soltos sem pagar multa, por falta de leis prevendo punição nesses casos. Em um dos incidentes, um turista deu parte à polícia ao se sentir incomodado quando encontrou um homem andando durante uma caminhada pela região, com sua filha de quatro anos. Embora o nudismo realizado em locais demarcados seja difundido há décadas, apenas há alguns meses as caminhadas e outras atividades esportivas sem roupa por parques e florestas têm chamado a atenção. Grupos de ativistas organizam excursões regulares por reservas européias. Essas excursões usam, na maioria das vezes, trilhas menos freqüentadas, evitando locais públicos. "Sentir a natureza é uma experiência muito mais intensa, livre e consciente quando estamos despidos", argumenta o nudista alemão Helmut Schutze em sua página na internet, dedicada às caminhadas sem roupa. "Andamos em parques específicos, em trilhas pouco utilizadas, e nos comportamos apropriadamente e com cautela", escreve. A intenção, segundo ele, não é incomodar os outros. "Queremos sentir nossa união com a natureza sem o peso e o incômodo das roupas, sem exibicionismo e sem querer provocar ninguém." Na parte oriental da Alemanha, onde o nudismo tem grande aceitação desde os tempos da Alemanha Oriental, algumas prefeituras anunciaram no fim do ano passado o planejamento das primeiras trilhas especiais para nudistas no país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.