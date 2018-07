Régis Bittencourt segue com trecho interditado O sentido São Paulo (pista Norte) da Rodovia Régis Bittencourt continua interditado na altura do km 357 devido a um acidente envolvendo um caminhão do tipo cegonha, uma carreta bitrem (com dois compartimentos de carga) e um automóvel, na altura de Miracatu, a 138 km de São Paulo. Segundo a concessionária Autopista, há 19 km de lentidão no sentido Curitiba e 9 km no sentido São Paulo.