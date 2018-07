Régis recebe licença ambiental e terá obra de duplicação O último trecho de pista simples da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), principal ligação entre São Paulo e o Sul do País, começará a ser duplicado em abril. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizou anteontem as obras de transposição da Serra do Cafezal.