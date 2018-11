Rei saudita deixa hospital em Nova York após um mês

A imprensa não revelou quando o rei, de 86 anos, voltará ao seu país. A agência estatal SPA disse que ele ainda deve passar por recuperação e fisioterapia em Nova York.

Abdullah chegou ao hospital em cadeira de rodas e passou por duas cirurgias, depois que um coágulo complicou um problema de hérnia de disco.

"O rei Abdullah deixou o Hospital Presbiteriano na noite de terça-feira..., depois que Deus lhe deu boa saúde", disse a agência.

A TV estatal mostrou o rei caminhando lentamente, mas só a parte de cima do seu corpo apareceu, e não era possível saber se ele estava sendo amparado.

Abdullah, que está no poder desde 2005 e realiza uma série de cautelosas reformas no reino, é um importante aliado dos EUA no Oriente Médio. Seu sucessor imediato é o príncipe Sultan, também octogenário e doente, o que gera especulações de que o conservador ministro do Interior, príncipe Nayef, poderia assumir a gestão do reino, revertendo os planos reformistas de Abdullah.

(Reportagem de Ulf Laessing)