Relator da CPI do Cachoeira adia novamente leitura de relatório final O relatório final da CPI do Cachoeira teve sua leitura novamente adiada nesta quinta-feira após um pedido do relator da comissão, deputado Odair Cunha (PT-MG), que disse manter um diálogo com as lideranças partidárias e, por isso, precisa de mais tempo antes de ler seu documento.