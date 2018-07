Relator vota contra cassação de Cassol Os ministros do TSE começaram a julgar ontem um recurso que definirá o futuro do governador de Rondônia, Ivo Cassol (sem partido). Por enquanto, um ministro (o presidente do TSE, Carlos Ayres Britto) votou pela cassação de Cassol e outro (o relator, Arnaldo Versiani) contra. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista de Ricardo Lewandowski. O Ministério Público Eleitoral pede a cassação do governador por suposta compra de votos na eleição de 2006.