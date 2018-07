Reparos na maior refinaria do Iraque levarão pelo menos um ano, diz ministro O ministro dos Recursos Naturais do governo regional do Curdistão, Ashti Hawrami, disse nesta quinta-feira que levará mais de um ano para reparar a refinaria de Baiji após ter sido danificada em uma série de ataques de militantes do Estado Islâmico desde junho.