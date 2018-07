Represa transborda e interdita Rodovia Raposo Tavares A Rodovia Raposo Tavares (SP-270) está totalmente interditada no km 516,2, em Rancharia, no interior de São Paulo, desde o início da noite de ontem. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, uma represa da região transbordou e as águas destruíram parte da pista. Se não chover, a previsão é que o trecho seja recuperado e liberado até terça-feira. A opção para quem sai da capital paulista é acessar a Rodovia Prefeito Homero Severo Lins (SP-284) em Assis e seguir pelas cidades de Paraguaçu Paulista, Rancharia e Martinópolis. O percurso aumenta a viagem em 40 quilômetros, de acordo com a polícia.