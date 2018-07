O caso mais grave foi a morte da auxiliar de enfermagem Flávia Patrícia Quirino, de 36 anos, no final de janeiro. Ela morreu por dengue clássica, em decorrência de complicações. Ribeirão Preto teve em 2010 a sua pior epidemia de dengue, com cerca de 30 mil casos - nove pessoas morreram (cinco delas com o quadro hemorrágico).