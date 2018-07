Rio anuncia 4 mortes por gripe e total no País vai a 29 A Secretaria Estadual de Saúde do Rio confirmou hoje mais quatro mortes causadas pelo vírus da gripe suína, todas no município do Rio de Janeiro. Esses novos casos elevam para 29 o número de óbitos no Brasil. Entre as vítimas estão um menino de 10 anos, que morreu na última terça-feira; um menino de 6 anos, que faleceu no dia 15 deste mês; uma mulher grávida, de 29 anos, que morreu dia 17, após apresentar quadro de pneumonia; e uma mulher de 39 anos, que faleceu no domingo.