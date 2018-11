Rio faz testes com asfalto ecológico em ruas e estradas

A intenção da Prefeitura é empregar o asfalto colorido em ciclovias e parques. A pigmentação, que pode ser azul, verde, amarela, vermelha ou branca, é feita com temperaturas abaixo de 140ºC, o que reduz as emissões de gases de efeito estufa.

O Departamento de Estradas e Rodagens do Rio (DER-RJ) também começou a reformar este ano um trecho de 35 km da RJ-122, entre Guapimirim e Cachoeiras de Macacu, com asfalto borracha, que leva 20% de pó de pneus velhos. "É uma inovação brasileira" diz o presidente do DER-RJ, Henrique Ribeiro. Até março, o trecho estará pronto.

BIODIVERSIDADE

Unesp terá hospital para animais silvestres

A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu (SP) terá um hospital exclusivo para animais selvagens. Um dos objetivos será atender animais silvestres vítimas de atropelamentos e de outros acidentes. O aumento dos desmatamentos e outras formas de degradação da natureza têm elevado o número de acidentes com esses animais e o projeto pretende mitigar em parte o prejuízo ambiental e preservar espécies.

VEÍCULOS

Selo une dados sobre consumo e poluição

Os carros fabricados a partir do próximo ano sairão da fábrica com uma etiqueta conjunta do Ibama e do Inmetro contendo informações sobre a eficiência energética e as emissões de poluentes. Os dois órgãos assinaram portaria a unificando o Nota Verde - programa do Ibama que classifica os veículos leves de acordo com as emissões de poluentes - e a etiqueta do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (Pbev), do Inmetro, relativa ao consumo de combustível. A portaria também definirá novos critérios para o porcentual do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos, com base em indicadores ambientais. O tema está em estudo no Ministério da Fazenda.

FLORA

Maior flor do mundo desabrocha em MG

A famosa "flor-cadáver"( Amorphophallus titanum) está prestes a florescer no Jardim Botânico Inhotim, em Brumadinho (MG). Plantada a partir de sementes enviadas ao curador botânico do Inhotim, Eduardo Gonçalves, há cerca de 10 anos, o material cresceu na estufa construída para abrigá-la. A flor pode chegar a três metros de altura