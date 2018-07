Rio: mesmo com nova ordem de prisão, traficante é solto Preso em setembro, Edson Silva de Souza, o Orelha, acusado de ser o chefe do tráfico de drogas no complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio, foi libertado às 11h desta quinta-feira, 6, com base em um habeas-corpus concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) na última terça-feira. No entanto, desde quarta-feira, dia 5, havia uma nova ordem de prisão contra ele, que não foi levada em conta no momento da soltura.