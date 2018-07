Rio: morre 2ª vítima de explosão por vazamento de gás

Esta foi a segunda morte causada pela explosão, que deixou outros cinco feridos. No último dia 6, Marcos Valério Teixeira Alves, 51, sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu no Hospital Pedro II, também em decorrência das queimaduras.

O acidente ocorreu no local onde funcionava a padaria do mercado, na manhã do dia 31, no momento de abertura da loja, quando trabalhavam cerca de 20 dos 60 funcionários do estabelecimento, e poucos clientes circulavam pelo local.

Testemunhas relataram ter visto algumas das vítimas saindo do mercado com o corpo em chamas. O impacto da explosão estilhaçou as portas de vidro e derrubou parte do forro do teto na entrada do mercado. O estabelecimento foi inaugurado há menos de um ano e ocupa o andar térreo de um prédio residencial de seis pavimentos.