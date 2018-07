Rio: Polícia apura de onde partiu tiro que matou menino

Segundo a polícia, familiares de Luis Felipe, testemunhas e 15 PMs envolvidos na operação "estão sendo ouvidos". A assessoria de imprensa da Polícia Civil não informou quantos já tinham prestado depoimento até esta quinta. "As armas dos PMs foram apreendidas e encaminhadas à perícia", informou. Agentes da DH estiveram também no local do tiroteio e na casa da criança para periciar a cena do crime.

A família de Luis Felipe encontrou dificuldades para conseguir a liberação do corpo porque o garoto de 3 anos não tinha certidão de nascimento. Só no meio da tarde o corpo foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado, segundo a unidade, para o cemitério de Irajá, na zona norte do Rio, a cerca de 6 km de Costa Barros, onde mora a família da criança.

Apesar do policiamento reforçado, a PM informou que não foi realizada nova operação na comunidade. Desde a semana passada, militares do 41º BPM (Irajá) faziam operações contra uma quadrilha que estaria roubando veículos de carga e transportando as mercadorias para dentro da favela. Na quarta-feira, os policiais teriam sido recebidos a tiros quando chegavam para o patrulhamento com um blindado. No tiroteio, Luis Felipe foi atingido e morreu. Revoltados, moradores fizeram um protesto: fecharam ruas, depredaram ônibus e carros e bloquearam a linha férrea. Dois moradores foram feridos de raspão por tiros durante a manifestação.