Rio reforça policiamento para protestos de 7 de setembro Em virtude da convocação de várias manifestações no próximo sábado, 7, , feriado da Independência do Brasil, o policiamento será reforçado no Rio e em outros municípios do Estado. Segundo o coronel Paulo Henrique de Moraes, chefe do Estado Maior Operacional da Polícia Militar fluminense, também participarão do esquema agentes das polícias Civil e Federal, além de militares das Forças Armadas.