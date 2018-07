Rio Tinto fecha acordo de minério com Posco, CSC e Dragon

A Rio Tinto fechou acordos com a sul-coreana Posco e as taiuanesas China Steel Corp (CSC) e Dragon Steel nos mesmos termos dos contratos estabelecidos com clientes japoneses.

Na semana passada a Rio TInto já havia anunciado o fechamento de acordo com a japonesa Nippon Steel para redução de 33 por cento do preço do minério de ferro e de 44 por cento para pelotas. Até o momento, nenhuma outra mineradora chegou a acordos com as siderúrgicas.

A Vale, maior produtora de minério de ferro e pelotas do mundo, disse nesta segunda-feira que ainda não está negociando ajuste de preços e que aguarda o fechamento de acordo das outras mineradoras para iniciar as conversas.