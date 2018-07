Rio vai desapropriar Bar do Luiz para evitar despejo A prefeitura do Rio vai desapropriar o Bar Luiz, um dos mais tradicionais do Rio, fundado em 1887, como forma de evitar seu despejo. O bar fica num imóvel que em 2012 foi comprado pelo Opportunity (Fundo de Investimento Imobiliário), assim como outros 17 sobrados da Rua da Carioca, no centro. Todos tiveram os aluguéis reajustados para valores muito altos - no caso do Bar Luiz, passou de R$ 16 mil para R$ 30 mil. A proprietária, Rosana Santos, foi notificada de que teria de pagar o novo valor em até quinze dias, caso contrário, teria de desocupar o prédio. Nesta sexta-feira, 28, ela não foi encontrada para comentar a notícia.