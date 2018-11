Robô barman serve cerveja e chope em Londres

Um robô que serve chope e abre garrafas de cerveja teve seu primeiro dia de trabalho em Londres nesta semana. Veja também: Vídeo que mostra o trabalho do robô Ele se tornou o centro das atenções em uma loja de departamentos no centro da capital britânica, enquanto promovia a cerveja japonesa Asahi. O porta-voz da Asahi Simon Brewer diz que os robôs têm várias vantagens sobre os humanos: eles não têm desordens de comportamento, são rápidos no serviço e não precisam parar para comer ou ir ao banheiro. Mas o funcionário metálico não sai barato para os empregadores. O robô barman custa mais de R$ 300 mil. Os primeiros clientes ficaram bem impressionados. Alguns elogiaram o serviço rápido e eficiente do robô, enquanto outros acharam a idéia divertida e inusitada. Mesmo com tantos elogios, há quem pense que o robô barman está com os dias contados no emprego. Uma garçonete que trabalhava distribuindo a cerveja japonesa no local disse que, ao contrário do robô sorridente, ela pode se comunicar, responder perguntas e resolver problemas que o cliente tenha. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.