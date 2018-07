Rodovia que liga PR a SC deve ser liberada 2ª feira

A liberação para o tráfego na pista sul no km 663 da BR-376, no município de Tijucas do Sul, a cerca de 50 quilômetros de Curitiba, dificilmente será feita antes de segunda-feira. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Resultados sobre leptospirose saem em 20 dias SC pede que Estados voltem a mandar doações Mais de 30 mil voltam para casa em SC Deslizamento adia liberação de BR que liga PR a SC Solo pode demorar 6 meses para estabilizar IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Um novo deslizamento voltou a cobrir de terra a pista que já estava quase totalmente limpa, às 14h45 desta quinta, 4, apesar de não estar chovendo no momento. Operários trabalhavam no local quando ocorreu a queda de barreira, mas ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as chuvas dos últimos dias "fragilizaram" o terreno. O recapeamento da BR-101 em Palhoça, Santa Catarina, prejudica o tráfego. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a partir do km 232, onde as obras eram efetuadas ontem, o engarrafamento atingia 17 km no sentido Porto Alegre e 10 km no sentido contrário, de Florianópolis. O objetivo é recuperar o asfalto entre os km 222 e 237, trecho danificado pelas chuvas. Até a conclusão das obras, prevista para o próximo dia 19, os veículos circularão por apenas meia pista, das 8h às 18h. No km 13 da estrada, em Garuva, o tráfego segue restrito à meia pista, em razão da queda de barreira.