Rodovias apresentam lentidão na chegada a São Paulo Quem chegava à capital paulista pelas rodovias Anhangüera e Bandeirantes hoje por volta das 7 horas enfrentava congestionamento nos últimos quilômetros, no trecho próximo às marginais. O mesmo ocorria na Rodovia Presidente Dutra, que apresentava lentidão de pelo menos 1,5 quilômetro tanto na pista expressa como na local, na região do Parque Novo Mundo, nas proximidades da Marginal do Tietê. Por causa também do tráfego ruim nas marginais, o motorista encontrava sete quilômetros de congestionamento na pista expressa, sem pedágio, sentido interior-capital, da Rodovia Castelo Branco, entre os quilômetros 20, em Barueri, e 13, já na cidade de São Paulo. A Rodovia Raposo Tavares apresentava lentidão no sentido interior-capital em dois trechos: entre os quilômetros 14 e 10, região do Butantã, zona oeste da capital, e entre os quilômetros 21, em Cotia, e 18, no Jardim Arpoador, zona oeste de São Paulo, em razão do excesso de veículos. O motorista encontrava tráfego bom nas federais Fernão Dias e Régis Bittencourt. O Sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema normal, 5 x 5, com boa visibilidade e sem pontos de lentidão. A situação era tranqüila também nas rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Tamoios, Dom Pedro, Ayrton Senna e Carvalho Pinto.