Rodovias têm tráfego ruim em SP no sentido capital

O excesso de veículos gerava lentidão na maioria das rodovias que dão acesso à cidade de São Paulo na noite deste domingo, 13. A Presidente Dutra acumulava congestionamento em três trechos: do quilômetro 152 ao 155, em São José dos Campos; entre os quilômetros 200 e 209, em Arujá; e do quilômetro 230 ao 231, na chegada à capital. Veja também:Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Ao vivo: Castelo Branco-Raposo Tavares Ao vivo: sistema Anhangüera-Bandeirantes Ao vivo: Rodovia Presidente Dutra Ao vivo: estradas que dão acesso ao litoral Já a Bandeirantes estava com tráfego ruim do quilômetro 15 ao 13, na chegada a São Paulo, e entre os quilômetros 63 ao 58, em Jundiaí. Neste último município, também havia morosidade por 2 quilômetros na Anhangüera. A Castelo Branco registrava lentidão por 7 quilômetros na região de Barueri e por mais 3 quilômetros em Osasco. Na Ayrton Senna, a fila de engarrafamento atingia 5 quilômetros em Itaquaquecetuba. A Tamoios apresentava morosidade entre os quilômetros 18 e 16, em São José dos Campos. O retorno da região da Baixada Santista também era complicado. Por volta das 19 horas, o tráfego era lento em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes, sobretudo no trecho de serra. Na Floriano Rodrigues Pinheiros, a situação era ruim na saída de Campos do Jordão. Nas Rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt, a circulação era intensa, mas não chegava a provocar pontos de parada. Segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves nas últimas horas.