Rússia anuncia plano de resgate de US$ 86 bi

A Duma, Câmara Baixa do Parlamento russo, aprovou nesta sexta-feira um plano de ajuda de US$ 86 bilhões para os bancos que estão sendo afetados pela crise financeira mundial. O governo vai liberar US$ 50 bilhões para instituições financeiras que precisem refinanciar suas dívidas externas. O restante ficará disponível na forma de empréstimos para os bancos. O pacote tem como objetivo restaurar a confiança no setor financeiro russo e impulsionar o valor das ações, que caíram dramaticamente nas últimas semanas. Os negócios nas bolsas de valores russas estão suspensos desde quarta-feira depois que o índice Micex caiu mais de 10%. As ações russas já haviam sido atingidas em agosto, em meio a temores sobre uma guerra entre o país e a Geórgia. O declínio abrupto nos preços do petróleo também contribuiu para a queda, já que as empresas de energia respondem por dois terços das ações negociadas no mercado financeiro russo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.