Sabesp conclui reparos em tubulação no centro de SP A Sabesp concluiu hoje à tarde os reparos na tubulação que se rompeu durante a madrugada na Rua João Teodoro, na região central da capital paulista, nesta madrugada. O fornecimento de água aos clientes afetados foi retomado no fim da manhã. De acordo com a assessoria da empresa, o asfalto cedeu no trecho, porém não há informações sobre as causas do solapamento, já que a Sabesp nega que estivesse fazendo qualquer obra na região. A rua deve ser pavimentada ainda hoje. Por conta do solapamento, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou as faixas da esquerda e central da João Teodoro, porque, segundo o órgão, ocorreu vazamento de água e gás. A CET programou um desvio para o motorista que se encontra na região, pela rua Monsenhor de Andrade e pela rua do Gasômetro, acessando a avenida Mercúrio, que atravessa a avenida do Estado.