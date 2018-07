Safra de milho do Brasil supera a de soja pela 1a vez em 10 anos

"Ao analisarmos os dados de produção de milho e soja no Brasil, é possível evidenciar que em praticamente todas as safras no período entre 1976 até o ano 2000, a produção de milho se mostrou superior à da soja, exceto nos anos de 1997 e 1999," disse a consultoria em relatório divulgado nesta segunda-feira.

A estiagem castigou as lavouras de soja e milho durante o último verão, especialmente no sul do Brasil.

"Mesmo sofrendo com os problemas climáticos durante o verão, a expectativa de bom clima na safra de inverno irá manter a produção do milho superior à da soja," estimou a Céleres.

Em estimativa divulgada na semana passada, a consultoria colocou a safra de soja do Brasil 2011/12 em 64,95 milhões de toneladas, ante 67,97 milhões de toneladas na previsão de abril. Já para o milho, a última estimativa da Céleres é de uma safra total de 65 milhões de toneladas.

(Por Gustavo Bonato)