São Paulo registra a tarde mais fria do ano A cidade de São Paulo registrou hoje a tarde mais fria do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Entre meio-dia e 15 horas, a máxima alcançou a marca de 17,3ºC, de acordo com a meteorologista Ester Regina Ito. A tarde mais fria até agora tinha sido registrada ontem, quando os termômetros marcaram 18,5ºC. A previsão, segundo Ester, é de que as madrugadas sejam ainda mais frias até domingo, quando a marca deve chegar a 11ºC. Ao longo do dia de amanhã domingo, o sol deve aparecer em meio a muitas nuvens, o que poderá elevar a temperatura. Ontem, São Paulo registrou a manhã mais fria do ano, quando foram medidos 13,7ºC no Mirante de Santana, na zona norte da cidade. O segundo dia mais frio foi em 23 de janeiro, quando foram registrados 15ºC na capital.