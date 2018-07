São Paulo registra trânsito acima da média

Logo no início desta manhã um acidente na Avenida 23 de Maio causou congestionamentos nas principais vias do corredor Norte/Sul, no sentido aeroporto. A CET informa que às 9h45 da manhã o tráfego estava voltando ao normal com a margem de 4 km de filas na 23 de Maio, entre a Praça Campos de Bagatelle e a Praça da Bandeira.

Os principais congestionamentos da capital estão na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 7,5 km de tráfego intenso entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Eusébio Matoso. A Avenida Cruzeiro do Sul também deve ser evitada pois tem lentidão de 3,5 km entre a Rua Saraiva e a Avenida do Estado, sentido Ipiranga e a Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e a Alameda dos Tupiniquins.