São Paulo tem 91 quilômetros de vias congestionadas São Paulo, 29 - A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) informa, em boletim atualizado às 18h, que a capital paulista acumula 91 quilômetros de vias congestionadas, ou 10,9% do total monitorado pela agência. O maior problema enfrentado pelo motorista está na Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco-Ayrton Senna, que tem lentidão da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte das Bandeiras, num total de cerca de oito quilômetros. O corredor das avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Washington Luis também está congestionado para quem segue em direção ao aeroporto de Congonhas, principalmente do trecho entre a Praça das Bandeiras, na região central, até as proximidades da avenida Indianópolis.