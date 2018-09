São Paulo vai ganhar 33 parques até dezembro A Prefeitura de São Paulo vai aproveitar terrenos há muito abandonados - e até contaminados - para entregar 33 parques (um deles sobre palafitas) até dezembro, mais que dobrando o número desses espaços públicos na capital paulista. Os locais escolhidos estão entre os mais pobres e populosos da cidade. Alguns ficam ao lado de Centros de Educação Unificados (CEUs), construídos na gestão Marta Suplicy e usados entre as principais bandeiras de campanha da petista. O plano inicial da gestão José Serra(PSDB)/Gilberto Kassab (DEM) era deixar a cidade com 100 parques. Já havia 31. Com a entrega em massa, esse número subirá para 64. Segundo o secretário Eduardo Jorge, do Verde e do Meio Ambiente, outras 40 áreas ficarão separadas, a maioria com desapropriação aprovada. ?A idéia de que a cidade não tinha área livre era uma falácia. Algumas estavam cobertas de entulho. Havia algumas ocupadas de forma irregular e outras estavam abandonadas. Mas que elas existiam, existiam?, afirma. Segundo o secretário de Coordenação de Subprefeituras, Andréa Matarazzo, ?houve uma integração entre Prefeitura e Estado, entre secretarias e autarquias, nunca vista antes?. Área Contaminada - Um terreno de 13,6 mil metros quadrados em Pinheiros, na zona oeste, dará lugar a um parque único na capital. O local, ao lado da Editora Abril, na Rua Sumidouro, abrigou, durante 40 anos, um incinerador da Prefeitura e será, a partir de setembro, a Praça Victor Civita - em homenagem ao fundador da empresa de comunicação vizinha. A contaminação será contida com a colocação de uma camada de solo acima do existente no local. Ocorrerá a instalação de deques feitos de madeira certificada, que ficarão no entorno da praça. As obras foram vistoriadas ontem por Kassab e a reabilitação do local, incluindo a instalação do Museu da Sustentabilidade, custará R$ 6 milhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.