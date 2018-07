Saraiva quer ser a maior vendedora de livros pela web no Brasil

"O livro é o nosso negócio. Nós somos a maior empresa de livros do Brasil, a maior vendedora, e queremos ser a maior vendedora de livros pela internet", disse. "Criamos uma plataforma para que o cliente possa se relacionar com a gente digitalmente, sem precisar ir para a loja."

O executivo não deu detalhes sobre como a empresa fará para ser a líder nesse segmento, mas demonstrou segurança quanto a possibilidade de aumento da concorrência com a vinda da Amazon.com para o Brasil no fim do ano.

"O maior vendedor de livro em inglês no Brasil é a Amazon. Nós já concorremos com eles há muito tempo. Para nós, é cada vez tentar melhorar o serviço, tentar entender essa plataforma toda de relacionamento com o cliente para poder recebê-los de salto alto aqui", afirmou.

Pousada ressaltou que o mercado digital ainda é muito pequeno no Brasil, mas que a Saraiva não descarta ter produtos próprios como faz a Amazon.com nos Estados Unidos, com o seu tablet Kindle.

"A empresa vai migrando desde 2005-06 para deixar de ser uma empresa só de varejo, mas para ser uma empresa de tecnologia. Cada vez mais uma boa parte do nosso investimento não é só de tecnologia de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), logística... mas sim de tecnologia para o relacionamento com o cliente. O pessoal fala: 'você vai ter um Kindle da Saraiva?' Pode ser que a gente tenha até um Kindle da Saraiva, ou um smartphone da Saraiva", afirmou.

(Por Roberta Vilas Boas)