Sarney passa mal e recebe diagnóstico de problema gástrico

Com sinais vitais preservados, ele se submeteu, em seguida, a exames mais completos no serviço médico geral do Senado, segundo informação da assessoria de imprensa da Casa.

Quando passou mal, Sarney estava em audiência com representantes chineses.

Depois que assumiu a direção do Senado, em fevereiro, Sarney, de 79 anos, foi envolvido em diversos escândalos. Foi acusado de envolvimento em supostas irregularidades na administração da Casa, na edição de atos secretos e emprego de pessoas ligadas à sua família.

Ele foi presidente da República entre 1985 e 1990.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)