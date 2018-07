Secretaria suspende desocupação de favela de SP A Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura de São Paulo suspendeu temporariamente a retirada de 80 barracos da Favela do Sapo, localizada na pista local da Marginal do Tietê, no sentido Penha, entre as Pontes da Freguesia do Ó e do Limão, na Água Branca, zona oeste da capital paulista. A operação de desocupação do terreno estava prevista para hoje pela manhã. No entanto, até o início da tarde, líderes comunitários e representantes da secretaria estavam reunidos para discutir sobre a operação. A Assessoria de Imprensa da secretaria destaca que os barracos estão na beira de um córrego, região considerada de risco.