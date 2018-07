Secretário-geral da Cruz Vermelha é baleado no Guarujá O turista Fernando Ricardo Garzon, de 64 anos, secretário-geral da Cruz Vermelha em São Paulo, foi baleado nesta terça-feira, 7, no Guarujá, na Baixada Santista (SP), por bandidos que o assaltaram quando ele se perdeu, de carro, no bairro Santa Clara. Garzon levou dois tiros - um no abdome e outro no braço esquerdo -, ao parar o automóvel para pedir informações.