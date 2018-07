Segunda etapa do Mais Médicos já tem 514 municípios

Na primeira etapa do programa, 1.096 médicos brasileiros e 282 estrangeiros se candidataram para o programa. Um número bem menor do que o solicitados pelos municípios. Na primeira fase, 3.511 municípios se candidataram, solicitando 15.460 profissionais.

Cubanos

A maior parte dos cubanos integrantes do programa Mais Médicos será enviada para as regiões Norte e Nordeste. De acordo com Ministério da Saúde, 91% dos profissionais serão direcionados para as duas regiões. O Pará é o Estado que receberá mais médicos cubanos, 56; seguido por Bahia, com 45; e Amazonas, com 42.