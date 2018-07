Seguradora Aetna comprará rival Coventry Health por US$5,6 bi

A Aetna pagará 27,30 dólares em dinheiro e 0,3885 ação por cada papel da Coventry, em um total de 42,08 dólares por ação, anunciaram as duas companhias.

O negócio representa um prêmio de 20,4 por cento em relação ao fechamento da Coventry na sexta-feira, de 34,94 dólares. ? O negócio chega a 7,3 bilhões de dólares se consideradas as dívidas que a Aetna vai assumir e é o mais recente exemplo do enfoque no governo que as companhias estão dando para se beneficiar da reforma no setor de saúde dos Estados Unidos.

A reforma busca ampliar a cobertura para mais 16 milhões de norte-americanos por meio de seguradoras privadas em cada Estado.

A compra ajudará a Aetna a aumentar de 23 para 30 por cento a parte da receita que vem do governo e deve aumentar o lucro operacional em 0,45 dólar por ação em 2014 e 0,90 dólar por ação em 2015.

(Por Adithya Venkatesan e Anil D'Silva)