Seguradora PICC consegue garantias para metade do IPO de US$3,6 bi

A tão aguardada oferta pública inicial de ações deve ter a precificação em 30 de novembro, mas analistas revisaram para baixo a avaliação da companhia e do tamanho do IPO, destacando o ambiente difícil e a necessidade da PICC de se capitalizar para dar conta do crescimento do negócio.

Este será o maior IPO de Hong Kong desde que outra seguradora, a AIA, levantou 20,5 bilhões de dólares em 2010.

A companhia conseguiu 1,85 bilhão de dólares em garantias por parte de 17 investidores, como a concessionária chinesa State Grid , a mineradora Zijin, a companhia de defesa Spacechina e a seguradora China Life, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

A IAG entrou para a lista de investidores com 500 milhões de dólares em garantias, disseram fontes familiarizadas com o assunto. Uma fonte tinha dito antes que a seguradora norte-americana tinha desistido por causa de divergências quanto à avaliação. A IAG não estava imediatamente disponível para comentar o assunto.

(Por Elzio Barreto e Fiona Lau)