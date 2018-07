Segurança substitui diretor do Dipol Três meses depois de assumir o Departamento de Inteligência Policial (Dipol), o delegado Roberto Monteiro de Andrade Junior foi exonerado do cargo pelo secretário da Segurança, Antônio Ferreira Pinto. Considerada uma área estratégica, a inteligência já teve quatro diretores em um ano. O Dipol centraliza compras de computadores para a polícia e gerencia o projeto do novo Datacenter da instituição. Andrade Junior caiu um dia após o afastamento de seu subordinado, o delegado José Brandini Junior.