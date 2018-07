Seis pessoas seguem internadas após acidente com adutora Dos sete feridos do acidente com a adutora no bairro de Campo Grande (zona oeste do Rio) encaminhados para o Hospital Estadual Rocha Faria, apenas uma já recebeu alta: uma mulher, de 29 anos, com escoriações leves pelo corpo. Entre as seis vítimas que continuam internadas há duas crianças: uma menina de 8 anos, que passou por tomografia e aguarda avaliação cirúrgica; e um menino de 9 anos, que está sob acompanhamento da clínica médica.